В Туймазах скончался 10-летний ребенок надышавшись газом из баллончика

Несчастный случай произошел в Туймазах. Накануне днем на городском стадионе на глазах у друзей скончался 10-летний мальчик. - Дети баловались с газовым баллончиком - брызгали аэрозоль друг другу в рот, - рассказал источник Ufa1.
Одному из них стало плохо. Ребенок успел позвонить по маме и сказать, что у него болит живот. Но медики скорой и мать увидеть его живым не успели: мальчик умер. По словам очевидцев, паренек был частым гостем на стадионе - катался там на велосипеде.
Ufa1 направил запрос в следственный комитет республики. В середине июля в реанимацию Нефтекамска попал девятилетний мальчик. Он забил гвоздь в электрокабель.
Источник: https://ufa1.ru/
Одному из них стало плохо. Ребенок успел позвонить по маме и сказать, что у него болит живот. Но медики скорой и мать увидеть его живым не успели: мальчик умер. По словам очевидцев, паренек был частым гостем на стадионе - катался там на велосипеде.
Ufa1 направил запрос в следственный комитет республики. В середине июля в реанимацию Нефтекамска попал девятилетний мальчик. Он забил гвоздь в электрокабель.
Источник: https://ufa1.ru/
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Метки: Туймазы