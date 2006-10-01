В Туймазах скончался 10-летний ребенок надышавшись газом из баллончика

В Кумертау восьмилетний мальчик скончался, крутясь на турнике

Восьмилетний мальчик скончался в школьном лагере в Кумертау во время спортивных занятий. Второклассник школы № 3, по рассказам других детей, подтягивался на турнике, потом внезапно схватился рукой за грудь и упал на маты.