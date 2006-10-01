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    В Туймазах скончался 10-летний ребенок надышавшись газом из баллончика

    slavin Сегодня, 10:37179
    В Туймазах скончался 10-летний ребенок надышавшись газом из баллончика
    Несчастный случай произошел в Туймазах. Накануне днем на городском стадионе на глазах у друзей скончался 10-летний мальчик. - Дети баловались с газовым баллончиком - брызгали аэрозоль друг другу в рот, - рассказал источник Ufa1.

    Одному из них стало плохо. Ребенок успел позвонить по маме и сказать, что у него болит живот. Но медики скорой и мать увидеть его живым не успели: мальчик умер. По словам очевидцев, паренек был частым гостем на стадионе - катался там на велосипеде.

    Ufa1 направил запрос в следственный комитет республики. В середине июля в реанимацию Нефтекамска попал девятилетний мальчик. Он забил гвоздь в электрокабель.
    Источник: https://ufa1.ru/
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    Метки: Туймазы

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