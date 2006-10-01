Под Уфой легковушка на полном ходу въехала в зад другого автомобиля

В Уфе по вине матери в ДТП пострадали двое детей

1 августа примерно в час ночи женщина-водитель 1970 года рождения, управляя автомашиной Шкода Фабия, следуя по ул. Трамвайная со стороны Уфимского шоссе в сторону ул. А. Макарова въехала в ограждение прямо по ходу движения автомобиля.