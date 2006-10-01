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    Под Уфой легковушка на полном ходу въехала в зад другого автомобиля

    slavin Сегодня, 10:44160
    Под Уфой легковушка на полном ходу въехала в зад другого автомобиля
    Сегодня утром, 3 июля, под Уфой в районе Чесноковки столкнулись Дэу Нексия и Фольцваген Поло. Кадры аварии опубликовали подписчики паблика БашДТП

    Судя по расположению и повреждениям автомобилей, водитель Фольцвагена не успел отреагировать на торможение Нексии и на большой скорости «догнал» корейскую легковушку.

    Дорогу усыпало обломками покореженных автомобилей, задняя часть Нексии вошла в салон, у Поло вдребезги разнесло переднюю часть. Чинить разбитые авто будет очень недешево и не совсем целесообразно. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и медики. О наличии пострадавших и их состоянии пока ничего неизвестно.
    Источник: https://ufa1.ru/
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    Метки: Уфа

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