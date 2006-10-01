Под Уфой легковушка на полном ходу въехала в зад другого автомобиля

Сегодня утром, 3 июля, под Уфой в районе Чесноковки столкнулись Дэу Нексия и Фольцваген Поло. Кадры аварии опубликовали подписчики паблика БашДТП
Судя по расположению и повреждениям автомобилей, водитель Фольцвагена не успел отреагировать на торможение Нексии и на большой скорости «догнал» корейскую легковушку.
Дорогу усыпало обломками покореженных автомобилей, задняя часть Нексии вошла в салон, у Поло вдребезги разнесло переднюю часть. Чинить разбитые авто будет очень недешево и не совсем целесообразно. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и медики. О наличии пострадавших и их состоянии пока ничего неизвестно.
Источник: https://ufa1.ru/
Судя по расположению и повреждениям автомобилей, водитель Фольцвагена не успел отреагировать на торможение Нексии и на большой скорости «догнал» корейскую легковушку.
Дорогу усыпало обломками покореженных автомобилей, задняя часть Нексии вошла в салон, у Поло вдребезги разнесло переднюю часть. Чинить разбитые авто будет очень недешево и не совсем целесообразно. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и медики. О наличии пострадавших и их состоянии пока ничего неизвестно.
Источник: https://ufa1.ru/
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.
Метки: Уфа