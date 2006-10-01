Стали известны имена вахтовиков из Башкирии, погибших при крушении вертолета в Красноярском крае

Стали известны личности погибших при крушении вертолета в Красноярском крае.
Список погибших:
Горюхин Артем Александрович 19.05.1975,
Атнабаев Владимир Станиславович 29.11.1994,
Баязитов Александр Валерьевич 07.04.1992,
Микрюков Олег Сергеевич 13.02.1989,
Чичерин Роман Петрович 29.08.1967,
Шайдуллин Роман Игоревич 08.10.1989,
Валитов Айдар Галимуллович 11.06.1968.
Напомним, вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании UTair, на борту которого находились три члена экипажа и 15 вахтовиков-нефтяников, потерпел крушение 4 августа в Красноярском крае. По предварительным данным, пассажирский вертолет задел лопастями подвес грузового.
Свои соболезнования родным и близким погибших уже выразил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.
Источник: https://gtrk.tv/
Список погибших:
Горюхин Артем Александрович 19.05.1975,
Атнабаев Владимир Станиславович 29.11.1994,
Баязитов Александр Валерьевич 07.04.1992,
Микрюков Олег Сергеевич 13.02.1989,
Чичерин Роман Петрович 29.08.1967,
Шайдуллин Роман Игоревич 08.10.1989,
Валитов Айдар Галимуллович 11.06.1968.
Напомним, вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании UTair, на борту которого находились три члена экипажа и 15 вахтовиков-нефтяников, потерпел крушение 4 августа в Красноярском крае. По предварительным данным, пассажирский вертолет задел лопастями подвес грузового.
Свои соболезнования родным и близким погибших уже выразил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.
Источник: https://gtrk.tv/
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