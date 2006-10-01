Подробности крушения Ми-8 с вахтовиками из Башкирии

Среди погибших при крушении МИ-8 под Красноярском оказались два уфимца

Два уроженца Уфы погибли в результате крушения вертолета МИ-8 в Туруханском районе Красноярского края. Инцидент произошел накануне утром. Как выяснилось, погибшими оказались 53-летний второй пилот Левон Тананян и 54-летний бортмеханик Радик Валеев. У которых имелся огромный опыт и налет в 9400 и 8300 часов соответственно.