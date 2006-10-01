На место крушения вертолета в Красноярском крае вылетели психологи от МЧС Башкирии

Для оказания экстренной психологической помощи родственникам погибших на место крушения вертолета направлены психологи Главного управления МЧС России по Республики Башкортостан.
Напомним, вертолет Ми-8 рухнул в Красноярском крае недалеко от точки взлета. По предварительной версии, он задел лопастями подвес второго вертолета. На борту находились 15 пассажиров и три члена экипажа, все они погибли. В числе пассажиров было 7 уроженцев Башкирии.
По факту крушения возбуждено уголовное дело.
Соболезнования в связи с трагедией выразил Рустэм Хамитов, а также руководство и коллектив «Роснефти». Кроме того, «Роснефть» выплатит все необходимое по страховке и окажет материальную помощь семьям погибших.
Источник: https://gtrk.tv/
Напомним, вертолет Ми-8 рухнул в Красноярском крае недалеко от точки взлета. По предварительной версии, он задел лопастями подвес второго вертолета. На борту находились 15 пассажиров и три члена экипажа, все они погибли. В числе пассажиров было 7 уроженцев Башкирии.
По факту крушения возбуждено уголовное дело.
Соболезнования в связи с трагедией выразил Рустэм Хамитов, а также руководство и коллектив «Роснефти». Кроме того, «Роснефть» выплатит все необходимое по страховке и окажет материальную помощь семьям погибших.
Источник: https://gtrk.tv/
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