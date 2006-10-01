Среди погибших в Красноярском крае вахтовиков из Башкирии были уроженец Белебея и Бирского района

В результате крушения в Красноярском крае погибли 15 пассажиров и три члена экипажа вертолёта Ми-8. Самому молодому из жертв авиакатастрофы было всего 23 года.
Пассажиры работали в нефтяной отрасли — они отправлялись на вахту. Многих дома ждали жёны и дети.
О крушении стало известно утром 4 августа. Вертолёт Ми-8 столкнулся с другим воздушным судном. По одной из версий, причиной авиакатастрофы могли стать неверные действия экипажа. Так, капитан воздушного судна Александр Кононов услышал о грозящей опасности за несколько секунд до столкновения. По словам коллег пилота, он попытался развернуться, но не успел.
Олег Микрюков
Среди пассажиров рухнувшего вертолёта был и Олег Микрюков. Молодому человеку было 29 лет. Судя по соцсетям, вернувшись из армии в 2012 году, он отправился работать в "нефтянку". Сам он родом из села Осиновка, что в Башкортостане.
Олег любил свою работу и нередко выкладывал фото в форме. Чаще фотографировался, разве что, с друзьями — вот они на пасеке, вот — гуляют, а вот — отмечают Новый год.
Артём Горюхин
Уроженец города Белебей, что в Башкортостане, 43-летний нефтяник Артём Горюхин очень любил путешествовать. Бывал и в Сочи, и в Абхазии, и даже на Кипре.
Отдыхать старался с семьёй. Впрочем, дома он тоже скучать не давал ни себе, ни близким — мог в выходные и на лыжах отправиться кататься, и на шашлыки съездить.
Источник: https://life.ru
Пассажиры работали в нефтяной отрасли — они отправлялись на вахту. Многих дома ждали жёны и дети.
О крушении стало известно утром 4 августа. Вертолёт Ми-8 столкнулся с другим воздушным судном. По одной из версий, причиной авиакатастрофы могли стать неверные действия экипажа. Так, капитан воздушного судна Александр Кононов услышал о грозящей опасности за несколько секунд до столкновения. По словам коллег пилота, он попытался развернуться, но не успел.
Олег Микрюков
Среди пассажиров рухнувшего вертолёта был и Олег Микрюков. Молодому человеку было 29 лет. Судя по соцсетям, вернувшись из армии в 2012 году, он отправился работать в "нефтянку". Сам он родом из села Осиновка, что в Башкортостане.
Олег любил свою работу и нередко выкладывал фото в форме. Чаще фотографировался, разве что, с друзьями — вот они на пасеке, вот — гуляют, а вот — отмечают Новый год.
Артём Горюхин
Уроженец города Белебей, что в Башкортостане, 43-летний нефтяник Артём Горюхин очень любил путешествовать. Бывал и в Сочи, и в Абхазии, и даже на Кипре.
Отдыхать старался с семьёй. Впрочем, дома он тоже скучать не давал ни себе, ни близким — мог в выходные и на лыжах отправиться кататься, и на шашлыки съездить.
Источник: https://life.ru
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