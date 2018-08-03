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    В Кигинском районе повесился полицейский

    slavin Сегодня, 09:21239
    В Кигинском районе повесился полицейский
    В Кигинском районе в минувшее воскресенье прошли похороны начальника районного отделения участковых уполномоченных Альберта Зиннатуллина, который покончил с собой в пятницу, 3 августа.

    Страж порядка повесился днем, в обеденное время. Региональные СМИ сообщают, что тело мужчины нашли в рабочем кабинете, но по другим данным, он совершил суицид у себя дома. Также, по неподтвержденным данным, правоохранитель оставил предсмертную записку «Все достало».

    Коллеги характеризуют Альберта Зиннатуллина как хорошего работника и приятного в общении человека. У него остались жена и трое детей.
    Источник: http://www.sobkor02.ru/
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    Метки: Кигинский район

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