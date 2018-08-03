В Кигинском районе повесился полицейский

В Кигинском районе в минувшее воскресенье прошли похороны начальника районного отделения участковых уполномоченных Альберта Зиннатуллина, который покончил с собой в пятницу, 3 августа.
Страж порядка повесился днем, в обеденное время. Региональные СМИ сообщают, что тело мужчины нашли в рабочем кабинете, но по другим данным, он совершил суицид у себя дома. Также, по неподтвержденным данным, правоохранитель оставил предсмертную записку «Все достало».
Коллеги характеризуют Альберта Зиннатуллина как хорошего работника и приятного в общении человека. У него остались жена и трое детей.
Источник: http://www.sobkor02.ru/
Страж порядка повесился днем, в обеденное время. Региональные СМИ сообщают, что тело мужчины нашли в рабочем кабинете, но по другим данным, он совершил суицид у себя дома. Также, по неподтвержденным данным, правоохранитель оставил предсмертную записку «Все достало».
Коллеги характеризуют Альберта Зиннатуллина как хорошего работника и приятного в общении человека. У него остались жена и трое детей.
Источник: http://www.sobkor02.ru/
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Метки: Кигинский район