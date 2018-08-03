В Кигинском районе повесился полицейский

В России, на данный момент, нашли приют 19 тысяч беженцев из Украины

19 тысяч беженцев из Украины нашли убежище в России – такие цифры огласил представитель МЧС РФ Александр Дробышевский. В МЧС также отметили что число беженцев с каждым днем растет.