В Стерлитамаке неизвестные посадили вертолет в жилой зоне

В соцсетях стремительно набирает просмотры видео посадки вертолета на улице Караная Муратова в Стерлитамаке. Судя по комментариям к видео, многие горожане считают такие действия пилота незаконными.
Как сообщает местный портал cityopen.ru со ссылкой на транспортную прокуратуру Стерлитамака, полеты вертолетов малой вместимости в городской черте разрешены в специальных зонах при наличии плана полета и разрешительных документов. Имеются ли таковые у пилота, выяснит проверка.
Источник: http://www.bashinform.ru/
Как сообщает местный портал cityopen.ru со ссылкой на транспортную прокуратуру Стерлитамака, полеты вертолетов малой вместимости в городской черте разрешены в специальных зонах при наличии плана полета и разрешительных документов. Имеются ли таковые у пилота, выяснит проверка.
Источник: http://www.bashinform.ru/
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Метки: Стерлитамак