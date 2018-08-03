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    В Стерлитамаке неизвестные посадили вертолет в жилой зоне

    slavin Сегодня, 15:55137
    В Стерлитамаке неизвестные посадили вертолет в жилой зоне
    В соцсетях стремительно набирает просмотры видео посадки вертолета на улице Караная Муратова в Стерлитамаке. Судя по комментариям к видео, многие горожане считают такие действия пилота незаконными.

    Как сообщает местный портал cityopen.ru со ссылкой на транспортную прокуратуру Стерлитамака, полеты вертолетов малой вместимости в городской черте разрешены в специальных зонах при наличии плана полета и разрешительных документов. Имеются ли таковые у пилота, выяснит проверка.
    Источник: http://www.bashinform.ru/
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    Метки: Стерлитамак

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