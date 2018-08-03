В Уфе в ночной стрельбе пострадал человек

Жители Сипайлово ночью 7 августа были разбужены выстрелами. Около Гагаринского рынка, со слов очевидцев, собралось несколько машин. Несколько громких криков, выстрелы и полицейские сирены. Размытые фотографии с места происшествия выложили в группе «БашДТП».
Со слов свидетелей, на место происшествия вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Есть по крайней мере один пострадавший, который получил две пули из травматического пистолета — одну в лоб, вторую — в руку.
— Видела его в больнице. Он в ужасном состоянии. Из глазной больницы в другую увезли, — написал кто-то из очевидцев.
В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. В МВД республики отправлен информационный запрос.
Источник: https://ufa1.ru/
Со слов свидетелей, на место происшествия вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Есть по крайней мере один пострадавший, который получил две пули из травматического пистолета — одну в лоб, вторую — в руку.
— Видела его в больнице. Он в ужасном состоянии. Из глазной больницы в другую увезли, — написал кто-то из очевидцев.
В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. В МВД республики отправлен информационный запрос.
Источник: https://ufa1.ru/
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Метки: Уфа