В Благовещенском районе ураган сорвал крыши нескольких домов

Сегодня утром в Башкирии наблюдались сильные порывы ветра до 17 метров в секунду. Из-за разгула стихии несколько жилых домов остались без кровель.
По данным МЧС республики, непогода разбушевалась в деревне Осиновка Благовещенского района. Ветер сорвал крыши домов №5 и 7 по улице Луговой, а также №8, 10 и 11 по Солнечной. В указанных зданиях проживают 19 человек, в том числе 6 детей. Никто не пострадал, расселение жильцов не требуется, сообщили специалисты.Сейчас идут восстановительные работы. На месте ЧП работают 17 человек и 7 единиц техники.
Источник: http://ufatime.ru/
По данным МЧС республики, непогода разбушевалась в деревне Осиновка Благовещенского района. Ветер сорвал крыши домов №5 и 7 по улице Луговой, а также №8, 10 и 11 по Солнечной. В указанных зданиях проживают 19 человек, в том числе 6 детей. Никто не пострадал, расселение жильцов не требуется, сообщили специалисты.Сейчас идут восстановительные работы. На месте ЧП работают 17 человек и 7 единиц техники.
Источник: http://ufatime.ru/
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.
Метки: Благовещенский район