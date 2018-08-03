В Благовещенском районе ураган сорвал крыши нескольких домов

Из-за сильного ветра в Башкирии две деревни остались без света

Около 20 часов вечера 4 июня в двух селах Башкирии произошло отключение электроэнергии. Без света остались жители деревни Гоголевка и села Верхнеяушево Федоровского района. Спасатели установили, что порывы ветра до 19 м/с повалили 5 деревянных опор линий электропередач (ЛЭП). В Гоголевке проживает 28 человек в 18 частных домах, в Верхнеяушево - 360 человек в 189 частных домах.