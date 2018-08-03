В Салавате ограбили офис микрозаймов

В аграрном университете Уфы один из преподавателей оказался взяточником

Суд вынес обвинительное заключение за взяточничество в отношении одного из преподавателей аграрного университета. Башкирская прокуратура сообщила, что педагог за положительную оценку в зачетке получил 57 тыс. рублей от 26 студентов.