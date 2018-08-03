В Салавате ограбили офис микрозаймов

В три часа дня, в пятницу, 3 августа, в один из центров микрофинансирования, расположенный на улице Калинина в городе Салават, зашел неизвестный мужчина.
В этот момент в помещении находилась кредитный инспектор. В руках у вошедшего был похожий на пистолет предмет. Лицо мужчины было прикрыто тёмной тканью, а глаза были закрыты солнечными очками. Когда мужчина потребовал отдать деньги, напуганная 28-летняя сотрудница офиса выпотрошила кассу. Злоумышленник сгрёб пачки денег и поспешил ретироваться. С собой он унёс 23 тысячи рублей. Как только за ним закрылась дверь, женщина нажала на тревожную кнопку. Лишь после приезда охраны сотрудница офиса микрофинансов догадалась позвонить в полицию. К тому времени преступник успел скрыться. - По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, - пояснили в полиции. Всех, кому что-либо известно о произошедшем, просят позвонить по одному из телефонов: (3476)35-25-51, (3476)35-25-58, (83472)79-32-92 или 02. Офисы, выдающие займы до зарплаты, пользуются большой популярностью у любителей лёгких денег. В апреле этого года в Уфе в одну из таких кредитных организаций забежал мужчина и вынес небольшую сумму. В этот же день он ограбил цветочный магазин и попытался ограбить ещё один офис микрофинансов. В последнем ему дала отпор кассир, достав из-под прилавка нож.
Источник: https://ufa1.ru/
В этот момент в помещении находилась кредитный инспектор. В руках у вошедшего был похожий на пистолет предмет. Лицо мужчины было прикрыто тёмной тканью, а глаза были закрыты солнечными очками. Когда мужчина потребовал отдать деньги, напуганная 28-летняя сотрудница офиса выпотрошила кассу. Злоумышленник сгрёб пачки денег и поспешил ретироваться. С собой он унёс 23 тысячи рублей. Как только за ним закрылась дверь, женщина нажала на тревожную кнопку. Лишь после приезда охраны сотрудница офиса микрофинансов догадалась позвонить в полицию. К тому времени преступник успел скрыться. - По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, - пояснили в полиции. Всех, кому что-либо известно о произошедшем, просят позвонить по одному из телефонов: (3476)35-25-51, (3476)35-25-58, (83472)79-32-92 или 02. Офисы, выдающие займы до зарплаты, пользуются большой популярностью у любителей лёгких денег. В апреле этого года в Уфе в одну из таких кредитных организаций забежал мужчина и вынес небольшую сумму. В этот же день он ограбил цветочный магазин и попытался ограбить ещё один офис микрофинансов. В последнем ему дала отпор кассир, достав из-под прилавка нож.
Источник: https://ufa1.ru/
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Метки: Салават