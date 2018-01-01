В Уфе ночью сгорел ресторан Dasko Garden

В Уфе ночью сгорел ресторан. Заведение Dasko Garden на проспекте Октября вспыхнуло в 1:16 по местному времени.
По данным МЧС, возгорание началось на крыше 3-этажного здания мансардного типа. Огнем было охвачено 50 квадратных метров.До прибытья спасателей гости и персонал эвакуировались самостоятельно, здание покинули 32 человека. Пострадавших нет.
Источник: http://ufatime.ru/
По данным МЧС, возгорание началось на крыше 3-этажного здания мансардного типа. Огнем было охвачено 50 квадратных метров.До прибытья спасателей гости и персонал эвакуировались самостоятельно, здание покинули 32 человека. Пострадавших нет.
Источник: http://ufatime.ru/
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Метки: Новости