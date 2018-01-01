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    В Уфе ночью сгорел ресторан Dasko Garden

    slavin Сегодня, 09:53156
    В Уфе ночью сгорел ресторан Dasko Garden
    В Уфе ночью сгорел ресторан. Заведение Dasko Garden на проспекте Октября вспыхнуло в 1:16 по местному времени.

    По данным МЧС, возгорание началось на крыше 3-этажного здания мансардного типа. Огнем было охвачено 50 квадратных метров.До прибытья спасателей гости и персонал эвакуировались самостоятельно, здание покинули 32 человека. Пострадавших нет.
    Источник: http://ufatime.ru/
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    Метки: Новости

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