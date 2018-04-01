В Уфе мужчина скончался выпав из окна больницы

В Стерлитамаке школьник из Башкирии напал с ножом на учителя и поджег класс

Серьезное ЧП произошло сегодня, 18 апреля, в городе Стерлитамаке. Как сообщил источник в правоохранительных органах, ученик одной из местных школ с ножом напал на учителя. Пострадавший педагог госпитализирована с серьёзными ранениями. Кроме того, после содеянного подросток поджог школьный кабинет. Одной из школьниц, чтобы спастись, пришлось выпрыгнуть из окна.