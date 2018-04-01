В Уфе мужчина скончался выпав из окна больницы

В Уфе в Республиканской клинической больнице произошло ЧП. Пациент выпал из окна.
Это случилось вчера примерно в пятом часу дня. Известно, что мужчина 1969 года рождения выпал из окна хирургического корпуса и разбился насмерть. В Следственном комитете РБ эту информацию подтвердили, сообщает UfacityNews.ru. По официальным данным, пациент шагнул из окна 2 этажа. Правда, некоторые свидетели утверждают, что упал он с 9 этажа. В обстоятельствах случившегося придется разбираться следователям.
Источник: http://ufatime.ru/
Это случилось вчера примерно в пятом часу дня. Известно, что мужчина 1969 года рождения выпал из окна хирургического корпуса и разбился насмерть. В Следственном комитете РБ эту информацию подтвердили, сообщает UfacityNews.ru. По официальным данным, пациент шагнул из окна 2 этажа. Правда, некоторые свидетели утверждают, что упал он с 9 этажа. В обстоятельствах случившегося придется разбираться следователям.
Источник: http://ufatime.ru/
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Метки: Уфа