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    В Уфе мужчина скончался выпав из окна больницы

    slavin Сегодня, 11:5091
    В Уфе мужчина скончался выпав из окна больницы
    В Уфе в Республиканской клинической больнице произошло ЧП. Пациент выпал из окна.

    Это случилось вчера примерно в пятом часу дня. Известно, что мужчина 1969 года рождения выпал из окна хирургического корпуса и разбился насмерть. В Следственном комитете РБ эту информацию подтвердили, сообщает UfacityNews.ru. По официальным данным, пациент шагнул из окна 2 этажа. Правда, некоторые свидетели утверждают, что упал он с 9 этажа. В обстоятельствах случившегося придется разбираться следователям.
    Источник: http://ufatime.ru/
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    Метки: Уфа

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