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    В Краснокамском районе иномарка врезалась в цистерну с водой

    slavin Сегодня, 11:5128
    В Краснокамском районе иномарка врезалась в цистерну с водой
    Ночью с 7 на 8 августа в Краснокамском районе Башкирии на 87 километре автодороги Дюртюли-Нефтекамск 28-летний местный житель за рулём «Форд Фокус» допустил столкновение с попутным КамАЗом, гружённым цистерной с водой.

    В результате аварии водитель легкового автомобиля госпитализирован, его 25-летний пассажир скончался до приезда скорой медицинской помощи, сообщается в блоге главного госавтоинспектора РБ Динара Гильмутдинова.
    Источник: http://i-gazeta.com/
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    Метки: Краснокамский район

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