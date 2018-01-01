В Краснокамском районе иномарка врезалась в цистерну с водой

Ночью с 7 на 8 августа в Краснокамском районе Башкирии на 87 километре автодороги Дюртюли-Нефтекамск 28-летний местный житель за рулём «Форд Фокус» допустил столкновение с попутным КамАЗом, гружённым цистерной с водой.
В результате аварии водитель легкового автомобиля госпитализирован, его 25-летний пассажир скончался до приезда скорой медицинской помощи, сообщается в блоге главного госавтоинспектора РБ Динара Гильмутдинова.
Источник: http://i-gazeta.com/
В результате аварии водитель легкового автомобиля госпитализирован, его 25-летний пассажир скончался до приезда скорой медицинской помощи, сообщается в блоге главного госавтоинспектора РБ Динара Гильмутдинова.
Источник: http://i-gazeta.com/
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Метки: Краснокамский район