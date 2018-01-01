В Краснокамском районе иномарка врезалась в цистерну с водой

В Белорецком районе произошла страшная авария двух грузовиков

После полудня 27 марта в Белорецком районе Башкирии на 235 километре автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск столкнулись грузовик «ГАЗ» под управлением 47-летнего жителя Челябинской области и попутный «КамАЗ», груженый лесоматериалами, за рулём которого находился 32-летний местный житель.