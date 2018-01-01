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    Подробности урагана в Благовещенском районе Башкирии

    slavin Сегодня, 11:52175
    Подробности урагана в Благовещенском районе Башкирии
    Стали известны подробности о последствиях урагана в Благовещенском районе Башкирии. Ураганный ветер настиг деревню Осиповка ночью 7 августа, когда уже большинство сельчан спали. Порывы ветра достигали такой силы, что с легкостью срывали крыши с домов.

    Снесенные материалы обрушились на огороды, погубив урожай. Всего за 10 минут, по словам местных жителей, стихия нанесла немалый ущерб. В общей сложности только в деревне Осиповка от урагана пострадали более 20 строений.

    Сейчас жители деревни продолжают разбирать завалы и уже приступили своими силами к восстановлению разрушенных крыш и заборов. Причиненный ураганом ущерб они оценивают в несколько сотен тысяч рублей.

    Ветер оборвал и линии электропередачи. По словам жителей, МЧС республики обещало им помочь восстановить разрушенные дома.

    Владельцы же застрахованных домов будут ждать оценки экспертов, поэтому к ремонту пока не приступают. Но в спешном порядке укрывают зияющие дыры в крышах домов.

    Пострадавших среди жителей деревни нет сообщили агентству «Башинформ» в МЧС. Однако последствия разгула стихии могли быть куда плачевнее. Так, по информации ГТРК «Башкортостан», в ту самую ночь в доме семьи Двойничковых спали семеро детей, приехавшие в Осиповку к бабушке. Около часа ночи прямо на них рухнул потолок. Трудно поверить, но семеро детей от 15 до 4 лет отделались всего лишь ушибами.
    Источник: http://www.bashinform.ru/
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    Метки: Благовещенский район

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