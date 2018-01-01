Подробности урагана в Благовещенском районе Башкирии

2 мая 2013 года в Мишкино прошел ураганный ветер

Вечером 2 мая на район обрушился ураганный ветер. С ряда домов и построек хозяйственного назначения ветер срывал целые листы шифера, как на домах по улице Мира 18, 12, 16а.