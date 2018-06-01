В Башкирии ливень затопил улицы городов и автомобильный тоннель





Улица Салтыкова-Щедрина и Черноморская также оказались в зоне затопления. Не обошлось без сильных луж на пересечении улиц Ибрагимова и Комарова. На улице Артема под воду ушли несколько дворов. У пешеходов возникали серьезные трудности с преодолением препятствий.



А вот в Туймазах и вовсе случился коллапс. Тоннель, соединяющий две части города, оказался затоплен дождевой водой. Правда, не так сильно как обычно: водители могли по нему аккуратно проехать. Горожане говорят, что в прошлый раз автомобили глохли здесь от гидроудара, поэтому зачастую автолюбители предпочитают переждать непогоду и не ехать в тоннель.

Источник: 8 августа на юге Башкортостана прошел ураган. Сильный ливень подтопил несколько улиц Стерлитамака. Перед этим стихия застала врасплох западную часть республики.В Стерлитамаке Автотранспорт "плавал" как в центре города, так и на его окраинах. Сильно подтопило улицы Юрматинскую и Водолаженко. Автомобилисты с трудом могли проехать по объездной дороге города.Улица Салтыкова-Щедрина и Черноморская также оказались в зоне затопления. Не обошлось без сильных луж на пересечении улиц Ибрагимова и Комарова. На улице Артема под воду ушли несколько дворов. У пешеходов возникали серьезные трудности с преодолением препятствий.А вот в Туймазах и вовсе случился коллапс. Тоннель, соединяющий две части города, оказался затоплен дождевой водой. Правда, не так сильно как обычно: водители могли по нему аккуратно проехать. Горожане говорят, что в прошлый раз автомобили глохли здесь от гидроудара, поэтому зачастую автолюбители предпочитают переждать непогоду и не ехать в тоннель.Источник: https://bash.news/

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