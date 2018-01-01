В Белокатайском районе от удара молнией погиб мужчина





— В связи с участившимися в августе штормовыми предупреждениями, Государственный комитет РБ по чрезвычайным ситуациям призывает соблюдать меры безопасности при грозе. Избегайте открытой местности и воды; не разговаривайте по телефону, особенно по стационарному: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода; во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы; если вы находитесь в лесу, то укройтесь на низкорослом участке леса; если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника, — отметили в ведомстве, добавив, что соблюдение этих мер поможет сохранить жизнь и здоровье.

Источник: По данным ведомства, житель села Атарша был застигнут стихией во время сенокоса. От разряда молнии мужчина погиб на месте происшествия. Его друг, житель деревни Верхнеутяшево, находившийся рядом, тоже пострадал, но остался жив (сейчас он находится в больнице).— В связи с участившимися в августе штормовыми предупреждениями, Государственный комитет РБ по чрезвычайным ситуациям призывает соблюдать меры безопасности при грозе. Избегайте открытой местности и воды; не разговаривайте по телефону, особенно по стационарному: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода; во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы; если вы находитесь в лесу, то укройтесь на низкорослом участке леса; если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника, — отметили в ведомстве, добавив, что соблюдение этих мер поможет сохранить жизнь и здоровье.Источник: http://i-gazeta.com/

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