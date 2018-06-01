В Салаватском районе в лобовом столкновении погибла пожилые пара

В Стерлитамакском районе школьник получил травмы, наехав на сбитого жеребен ...

ДТП произошло поздно ночью, 5 июня, в Стерлитамакском районе на 4 км автодороги Бугуруслан- Максимовка. 15-летний житель Стерлитамака, управляя скутером "Кобра Джет", совершил наезд на лежащую на проезжей части тушу жеребенка, которую за час до этого сбила "Лада Калина".