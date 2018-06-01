В Салаватском районе в лобовом столкновении погибла пожилые пара

В Салаватском районе Башкортостана 8 августа на злополучной трассе Кропачево-Месягутово-Ачит случилось очередное ДТП со смертельным исходом.
Трагедия произошла на 36 километре трассы, где в лобовом ударе сошлись «ВАЗ-2110» и «Лада Гранта». Смертельные травмы получили 69-летний водитель «Гранты» и его 64-летняя жена. 30-летний водитель «десятки» из Челябинской области с 25-летним пассажиром отправлены в больницу с различными травмами.
Всего за сутки на территории республики зафиксировано девять аварий, в которых погибли три человека и десять – пострадали.
Источник: http://www.sobkor02.ru/
Трагедия произошла на 36 километре трассы, где в лобовом ударе сошлись «ВАЗ-2110» и «Лада Гранта». Смертельные травмы получили 69-летний водитель «Гранты» и его 64-летняя жена. 30-летний водитель «десятки» из Челябинской области с 25-летним пассажиром отправлены в больницу с различными травмами.
Всего за сутки на территории республики зафиксировано девять аварий, в которых погибли три человека и десять – пострадали.
Источник: http://www.sobkor02.ru/
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.
Метки: Салаватский район