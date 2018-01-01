В Стерлитамакском районе ураган сорвал кровлю со здания птицефабрики







Напомним, накануне ураган обрушился на деревню Осиповка Благовещенского района. Ветер сорвал крыши с 10 домов, были повреждены линии электропередачи. Деревню решили обесточить на 12 часов. Жители населенного пункта не пострадали, однако некоторым потребовалась помощь психолога.

Фото: ГУ МЧС по РБ

Источник: Сильный ветер вновь свирепствует в Башкирии. На этот раз стихия повредила крышу здания птицефабрики «Ашкадарская». К счастью, никто не пострадал. Как сообщили в ГУ МЧС по РБ, инцидент произошел вечером 8 августа. На место тут же были направлены силы РСЧС в составе 24 человек и 4 единиц техники. По прибытии выяснилось, что частично повреждена кровля первого корпуса. Сейчас на месте ведутся восстановительные работы.Напомним, накануне ураган обрушился на деревню Осиповка Благовещенского района. Ветер сорвал крыши с 10 домов, были повреждены линии электропередачи. Деревню решили обесточить на 12 часов. Жители населенного пункта не пострадали, однако некоторым потребовалась помощь психолога.Фото: ГУ МЧС по РБИсточник: https://bash.news/

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