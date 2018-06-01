В поселке Авдон из-за ливня рухнула стена трёхэтажного здания

Вчера, 8 августа, в посёлке Авдон обвалилась кирпичная стена трёхэтажного общежития, расположенного на улице Молодёжная, 12. Как сообщает информагентство UfacityNews.ru, её могло подмыть из-за сильного ливня.
Огромный блок упал прямо около подъездной двери. Никто из жителей не пострадал. ««Хорошо, что стена не обвалилась в тот момент, когда люди выходили из здания, – отметил сельчанин.
– В общежитии живут семьи с маленькими детьми». Кирпичная стена обвалилась вчера, но её до сих пор не убрали – обломки продолжают преграждать выход из подъезда.
Источник: http://ufatime.ru/
Огромный блок упал прямо около подъездной двери. Никто из жителей не пострадал. ««Хорошо, что стена не обвалилась в тот момент, когда люди выходили из здания, – отметил сельчанин.
– В общежитии живут семьи с маленькими детьми». Кирпичная стена обвалилась вчера, но её до сих пор не убрали – обломки продолжают преграждать выход из подъезда.
Источник: http://ufatime.ru/
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Метки: Авдон