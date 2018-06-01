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    В поселке Авдон из-за ливня рухнула стена трёхэтажного здания

    slavin Сегодня, 12:3736
    В поселке Авдон из-за ливня рухнула стена трёхэтажного здания
    Вчера, 8 августа, в посёлке Авдон обвалилась кирпичная стена трёхэтажного общежития, расположенного на улице Молодёжная, 12. Как сообщает информагентство UfacityNews.ru, её могло подмыть из-за сильного ливня.

    Огромный блок упал прямо около подъездной двери. Никто из жителей не пострадал. ««Хорошо, что стена не обвалилась в тот момент, когда люди выходили из здания, – отметил сельчанин.

    – В общежитии живут семьи с маленькими детьми». Кирпичная стена обвалилась вчера, но её до сих пор не убрали – обломки продолжают преграждать выход из подъезда.
    Источник: http://ufatime.ru/
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    Метки: Авдон

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