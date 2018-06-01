Октябрьский и Туймазы затопило сильным ливнем

В Башкирии два города оказались под водой из-за прошедшего накануне ливня. Затопило Туймазы и Октябрьский.
Один из местных жителей сделал подборку фото и видео последствий разбушевавшейся стихии. На кадрах видно, что на некоторых улицах вода доставала людям по пояс. Машины, которе все же пытались пересечь затопленные дороги, глохли прямо на ходу.Серьезно подтопило улицу Луначарского, проспект Ленина, «мост глупости», площадь перед Вечным огнем в Туймазах, а также улицу Губкина и Советскую площадь, в Октябрьском.
Источник: http://ufatime.ru/
Один из местных жителей сделал подборку фото и видео последствий разбушевавшейся стихии. На кадрах видно, что на некоторых улицах вода доставала людям по пояс. Машины, которе все же пытались пересечь затопленные дороги, глохли прямо на ходу.Серьезно подтопило улицу Луначарского, проспект Ленина, «мост глупости», площадь перед Вечным огнем в Туймазах, а также улицу Губкина и Советскую площадь, в Октябрьском.
Источник: http://ufatime.ru/
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.
Метки: Октябрьский, Туймазы