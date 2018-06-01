Октябрьский и Туймазы затопило сильным ливнем

4 района Башкирии побило градом

Накануне, 6 июля, по Башкирии прошел необычно крупный град. Как сообщают местные жители в социальных сетях, редкое для республики явление настигло Белебеевский, Иглинский и Илишевский районы, а также город Октябрьский.