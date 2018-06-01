В Белебеевском районе в сильном пожаре погиб пенсионер





Пламя, охватившее постройку, было настолько сильным, что полностью ликвидировать пожар удалось лишь спустя 5 часов.



Не стоит забывать, что в регионе введено штормовое предупреждение и объявлен крайне высокий класс пожароопасности. Разряды молний очень опасны и могут легко поджечь объект, в который угодили. Попадание разряда в человека или животное тоже ничего хорошего не несет, в большинстве случаев это мгновенная смерть. Например, на днях мужчина с другом угодили под молнию, он умер на месте, его друг попал в больницу.

Источник: Сегодня, 10 августа, ночью в Белебеевском районе республики произошел страшный пожар. В деревне Веровка загорелся жилой дом, несмотря на то, что пожарный расчет быстро прибыл на место происшествия, пожилого хозяина дома спасти не удалось.Пламя, охватившее постройку, было настолько сильным, что полностью ликвидировать пожар удалось лишь спустя 5 часов.Не стоит забывать, что в регионе введено штормовое предупреждение и объявлен крайне высокий класс пожароопасности. Разряды молний очень опасны и могут легко поджечь объект, в который угодили. Попадание разряда в человека или животное тоже ничего хорошего не несет, в большинстве случаев это мгновенная смерть. Например, на днях мужчина с другом угодили под молнию, он умер на месте, его друг попал в больницу.Источник: https://ufa1.ru/

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