В Белебеевском районе иномарка сбила насмерть мотоциклиста





— В результате ДТП 21-летний водитель мотоцикла от полученных травм скончался в больнице, водителя легкового автомобиля госпитализировали, — рассказал главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.



Ранее похожая авария произошла в Мелеузовском районе. 31-летний мужчина слетел с дороги на отечественной легковушке. Водитель от полученных травм погиб. В Альшеевском районе республики произошла смертельная авария с участием автомобиля «Рено-Симбол». Мужчина, находившийся в машине, скончался.

Источник: 27-летний житель Ермекеевского района за рулем Opel Astra ехал со стороны поселка Приютово в сторону Белебея, где и врезался в «Иж-Юпитер 5». Удар оказался такой силы, что иномарка улетела в кювет.— В результате ДТП 21-летний водитель мотоцикла от полученных травм скончался в больнице, водителя легкового автомобиля госпитализировали, — рассказал главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.Ранее похожая авария произошла в Мелеузовском районе. 31-летний мужчина слетел с дороги на отечественной легковушке. Водитель от полученных травм погиб. В Альшеевском районе республики произошла смертельная авария с участием автомобиля «Рено-Симбол». Мужчина, находившийся в машине, скончался.Источник: https://ufa1.ru/

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