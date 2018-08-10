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    В Белебеевском районе иномарка сбила насмерть мотоциклиста

    slavin Вчера, 15:04142
    В Белебеевском районе иномарка сбила насмерть мотоциклиста
    27-летний житель Ермекеевского района за рулем Opel Astra ехал со стороны поселка Приютово в сторону Белебея, где и врезался в «Иж-Юпитер 5». Удар оказался такой силы, что иномарка улетела в кювет.

    — В результате ДТП 21-летний водитель мотоцикла от полученных травм скончался в больнице, водителя легкового автомобиля госпитализировали, — рассказал главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

    Ранее похожая авария произошла в Мелеузовском районе. 31-летний мужчина слетел с дороги на отечественной легковушке. Водитель от полученных травм погиб. В Альшеевском районе республики произошла смертельная авария с участием автомобиля «Рено-Симбол». Мужчина, находившийся в машине, скончался.
    Источник: https://ufa1.ru/
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    Метки: Белебеевский район

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