В Стерлитамаке отморозок избил пенсионера, который сделал ему замечание

В Башкирии задержали извергов, жестоко избивших пенсионера

В больницу Белорецкого района из поселка Тукан с тяжелыми травмами был доставлен 64-летний житель села Тукан. Пока врачи боролись за жизнь пенсионера, полицейские устанавливали обстоятельства происшествия.