Авторизация


    • Забыли пароль?

    В Стерлитамаке отморозок избил пенсионера, который сделал ему замечание

    slavin Сегодня, 12:38207
    В Стерлитамаке отморозок избил пенсионера, который сделал ему замечание
    Мужчиной, который жестоко поколотил пенсионера в Стерлитамаке, заинтересовалась полиция. Все произошло в минувшее воскресенье, 12 августа: пожилой горожанин сделал замечание водителю легкового автомобиля, припаркованного во дворе многоэтажки. В ответ тот вспылил, и со всего маху врезал дедушке ногой по шее, а потом крепко приложился и кулаком. Все произошедшее попало на запись авторегистратора, а потом и в интернет. Стражи порядка увидели публикацию о драке на сайте Ufa1, и решили во всем разобраться.

    - На место происшествия направили следственно-оперативную группу. Сотрудники полиции опрашивают очевидцев и разыскивают предполагаемого обидчика пенсионера. Проводится проверка, – рассказали в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.

    Если хулигана найдут, ему грозит стать фигурантом уголовного дела и отправиться под суд.
    Нередко такие разборки заканчиваются трагедией. В ночь на 13 мая в Уфе подрались молодые люди, в драке погиб 23-летний хоккеист.
    Источник: https://ufa1.ru/
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    Метки: Стерлитамак

    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    -->
    Система Orphus