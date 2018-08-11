В Подмосковье разбился парашютист из Стерлитамака

Трагедия произошла 9 августа в Подмосковье. 36-летний опытный парашютист из Стерлитамака Александр Волков, по предварительным данным Следственного комитета России, допустил ошибку в определении высоты разворота.
«Спортсмен врезался в здание аэродрома Большое Грызлово. Пострадавший скончался на месте», — говорится в официальном сообщении СКР.
Сейчас следователи опрашивают очевидцев произошедшего и администрацию аэродрома. Погибшего парашютиста похоронила в родной Башкирии.
Источник: http://www.bashinform.ru/
«Спортсмен врезался в здание аэродрома Большое Грызлово. Пострадавший скончался на месте», — говорится в официальном сообщении СКР.
Сейчас следователи опрашивают очевидцев произошедшего и администрацию аэродрома. Погибшего парашютиста похоронила в родной Башкирии.
Источник: http://www.bashinform.ru/
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