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    В Подмосковье разбился парашютист из Стерлитамака

    slavin Сегодня, 12:41166
    В Подмосковье разбился парашютист из Стерлитамака
    Трагедия произошла 9 августа в Подмосковье. 36-летний опытный парашютист из Стерлитамака Александр Волков, по предварительным данным Следственного комитета России, допустил ошибку в определении высоты разворота.

    «Спортсмен врезался в здание аэродрома Большое Грызлово. Пострадавший скончался на месте», — говорится в официальном сообщении СКР.

    Сейчас следователи опрашивают очевидцев произошедшего и администрацию аэродрома. Погибшего парашютиста похоронила в родной Башкирии.
    Источник: http://www.bashinform.ru/
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