Под Уфой пчелиный рой убил собаку

По словам владельцев пса во всем виноват сосед и его неугомонное желание развести пасеку в плотном жилом секторе.
Большой пес по кличке Пират, помесь лайки и алабая был очень активным и послушным. Семья Саетгалеевых взяла его к себе несколько лет назад еще щенком, сообщает телеканал ГТРК «Башкортостан». Собака охраняла дом, когда люди уезжали на работу. Накануне они вернулись вечером домой и увидели, что Пират лежит неподвижно, а вокруг него летает рой пчел. Чуть позже выяснилось, что пока хозяев не было дома, насекомые напали на пса и закусали его до смерти.
По словам хозяйки, Любовь Саетгалеевой, во всем виноват сосед, он поставил у себя во дворе 10 ульев и несмотря на просьбы жителей деревни Новые Карашиды, на которых насекомые стали нападать, отказался их убирать. После инцидента с погибшим псом он перенес большинство семей на другой участок, однако один улей все-же остался. Люди написали на пчеловода коллективное заявление в полицию, так как полностью убрать насекомых из жилого сектора он отказался тем самым нарушив закон о пчеловодстве, согласно которому ульи должны располагаться не ближе чем за 10 метром до соседнего участка, либо он должен быть отгорожен двухметровым забором.
Источник: https://proural.info/
Большой пес по кличке Пират, помесь лайки и алабая был очень активным и послушным. Семья Саетгалеевых взяла его к себе несколько лет назад еще щенком, сообщает телеканал ГТРК «Башкортостан». Собака охраняла дом, когда люди уезжали на работу. Накануне они вернулись вечером домой и увидели, что Пират лежит неподвижно, а вокруг него летает рой пчел. Чуть позже выяснилось, что пока хозяев не было дома, насекомые напали на пса и закусали его до смерти.
По словам хозяйки, Любовь Саетгалеевой, во всем виноват сосед, он поставил у себя во дворе 10 ульев и несмотря на просьбы жителей деревни Новые Карашиды, на которых насекомые стали нападать, отказался их убирать. После инцидента с погибшим псом он перенес большинство семей на другой участок, однако один улей все-же остался. Люди написали на пчеловода коллективное заявление в полицию, так как полностью убрать насекомых из жилого сектора он отказался тем самым нарушив закон о пчеловодстве, согласно которому ульи должны располагаться не ближе чем за 10 метром до соседнего участка, либо он должен быть отгорожен двухметровым забором.
Источник: https://proural.info/
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Метки: Уфа