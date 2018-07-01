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    В Илишевском районе утонул человек

    slavin Сегодня, 09:25247
    В Илишевском районе утонул человек
    В минувший понедельник, 13 августа, в Илишевском районе произошла трагедия на воде. В пруду неподалёку от села Кадырово утонул человек.

    Сообщение о ЧП в оперативно-дежурную смену Центра управления кризисными ситуациями поступило в 11:05 часов по местному времени. Как оказалось, пловец полез в воду в месте, не оборудованном для купания. Спасти его не удалось. На место происшествия привлекались силы и средства МЧС в составе четырёх человек и одной единицы техники, – прокомментировали случившееся в пресс-службе ведомства
    Источник: https://ufa1.ru/
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    Метки: Илишевский район

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