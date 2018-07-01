В Илишевском районе утонул человек





Сообщение о ЧП в оперативно-дежурную смену Центра управления кризисными ситуациями поступило в 11:05 часов по местному времени. Как оказалось, пловец полез в воду в месте, не оборудованном для купания. Спасти его не удалось. На место происшествия привлекались силы и средства МЧС в составе четырёх человек и одной единицы техники, – прокомментировали случившееся в пресс-службе ведомства

Источник: В минувший понедельник, 13 августа, в Илишевском районе произошла трагедия на воде. В пруду неподалёку от села Кадырово утонул человек.Сообщение о ЧП в оперативно-дежурную смену Центра управления кризисными ситуациями поступило в 11:05 часов по местному времени. Как оказалось, пловец полез в воду в месте, не оборудованном для купания. Спасти его не удалось. На место происшествия привлекались силы и средства МЧС в составе четырёх человек и одной единицы техники, – прокомментировали случившееся в пресс-службе ведомстваИсточник: https://ufa1.ru/

Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.