В квартиры жителей Кумертау ворвались летучие мыши

1. Ни в коем случае не сбивайте летучую мышь. Если летучая мышь попала к вам в дом, помните, зверек в это время испытывает больший страх, чем вы.

2. Лучше открыть все окна нараспашку и направить летучую мышь полотенцем к выходу. Если она приземлилась на какую-либо поверхность, попробуйте взять ее, прежде надев плотные перчатки.

3. Чтобы не травмировать «гостя», нужно взять его так, чтобы крылья были прижаты к тельцу. Свой большой палец можно прижать к подбородку летучей мыши, чтобы она не пыталась вас укусить.

4. Если вы обнаружили летучую мышь днем, когда зверек малоактивен и спит, положите его в коробку и выпустите на волю в сумерки.

От встревоженных жителей Кумертау 13 августа в службу спасения поступило два звонка. В первом случае летучая мышь залетела утром в квартиру женщины через открытое окно, во втором случае — в вентиляционную трубу вечером, издавая громкие писки. Выловить летучих мышей помогли сотрудники Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС. Спасатели вынесли животных из квартир и выпустили на волю в районе лесных насаждений.«Обычно летучие мыши попадают в жилые помещения случайно. Нередко такое происходит с «неопытными» молодыми животными или ранеными особями, или ослабленными вследствие, например, длительной и холодной зимы. Иногда летучие мыши залетают в открытое окно, «увлекшись» погоней за насекомыми. Зимой животные могут попадать в квартиры в поисках более комфортного хранилища», — пояснили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.Источник: http://www.bashinform.ru/