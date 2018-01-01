В Туймазах женщина пыталась покончить с жизнью прыгнув с моста

В Башкирии две сестры найдены у подножия скалы: одна погибла

Две сестры, учащиеся десятого и восьмого классов одной из школ в Хайбуллинском районе Башкирии, найдены у подножия скалы. 16-летняя девушка скончалась, 14-летняя госпитализирована в больницу.