В Туймазах женщина пыталась покончить с жизнью прыгнув с моста

В Туймазах водители отговорили молодую маму от самоубийства. Накануне, 13 августа, местные жители стали свидетелями страшной картины: 22-летняя девушка взобралась на перила моста и сосредоточенно смотрела вниз.
ЧП произошло в районе остановки «Зелёная». На путепроводе образовалась большая пробка. Как выяснилось, водители из нескольких машин, ехавших впереди колонны, остановились, чтобы помочь девушке. — Ей 22 года, она жительница Татарстана, приехала в наш город к родственникам, — сообщает «Туймазинский вестник». — Девушка воспитывает своего ребёнка и детей родной сестры. Очевидцы смогли удержать отчаявшуюся барышню от опрометчивого шага. Когда она вновь оказалась на «твёрдой земле», ей поспешили вызвать скорую помощь. По данным местного издания, девушке оказали психологическую помощь, после чего она отправилась домой.
Источник: https://ufa1.ru/
ЧП произошло в районе остановки «Зелёная». На путепроводе образовалась большая пробка. Как выяснилось, водители из нескольких машин, ехавших впереди колонны, остановились, чтобы помочь девушке. — Ей 22 года, она жительница Татарстана, приехала в наш город к родственникам, — сообщает «Туймазинский вестник». — Девушка воспитывает своего ребёнка и детей родной сестры. Очевидцы смогли удержать отчаявшуюся барышню от опрометчивого шага. Когда она вновь оказалась на «твёрдой земле», ей поспешили вызвать скорую помощь. По данным местного издания, девушке оказали психологическую помощь, после чего она отправилась домой.
Источник: https://ufa1.ru/
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Метки: Туймазы