В Туймазах удар молнии стал причиной пожара

Ночью в Белорецке горело общежитие – В здании находились маленькие дети

Вчера, 18 июля, загорелось общежитие на улице Крупской, 57а в Белорецке. По словам жильцов, в одной из комнат замкнуло проводку. В здании находились маленькие дети.