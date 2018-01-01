В Туймазах удар молнии стал причиной пожара

В минувший вторник молния ударила в мачту радиостанции городской пожарной части, после чего в здании отключился свет.
Водитель ПЧ Геннадий Мельников вышел на улицу, чтобы посмотреть, в чём дело, и увидел, как из окон соседней многоэтажки валит густой дым. Вероятнее всего, молния ударила и туда. Геннадий тут же передал сообщение в диспетчерскую службу, на место пожара выехали огнеборцы двух пожарных частей. Из подъезда дома эвакуировали жильцов.
От огня в квартире пострадали электробытовые приборы, имущество. Хозяев в момент пожара дома не было, никто не пострадал, – сообщил начальник ПСЧ-48 12-го отряда Федеральной противопожарной службы по РБ Ильсур Яппаров и рекомендовал не оставлять электроприборы в сети без присмотра.
Источник: http://www.tuvest.ru//
Водитель ПЧ Геннадий Мельников вышел на улицу, чтобы посмотреть, в чём дело, и увидел, как из окон соседней многоэтажки валит густой дым. Вероятнее всего, молния ударила и туда. Геннадий тут же передал сообщение в диспетчерскую службу, на место пожара выехали огнеборцы двух пожарных частей. Из подъезда дома эвакуировали жильцов.
От огня в квартире пострадали электробытовые приборы, имущество. Хозяев в момент пожара дома не было, никто не пострадал, – сообщил начальник ПСЧ-48 12-го отряда Федеральной противопожарной службы по РБ Ильсур Яппаров и рекомендовал не оставлять электроприборы в сети без присмотра.
Источник: http://www.tuvest.ru//
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Метки: Туймазы