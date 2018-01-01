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    В Туймазах удар молнии стал причиной пожара

    slavin Вчера, 15:46217
    В Туймазах удар молнии стал причиной пожара
    В минувший вторник молния ударила в мачту радиостанции городской пожарной части, после чего в здании отключился свет.

    Водитель ПЧ Геннадий Мельников вышел на улицу, чтобы посмотреть, в чём дело, и увидел, как из окон соседней многоэтажки валит густой дым. Вероятнее всего, молния ударила и туда. Геннадий тут же передал сообщение в диспетчерскую службу, на место пожара выехали огнеборцы двух пожарных частей. Из подъезда дома эвакуировали жильцов.

    От огня в квартире пострадали электробытовые приборы, имущество. Хозяев в момент пожара дома не было, никто не пострадал, – сообщил начальник ПСЧ-48 12-го отряда Федеральной противопожарной службы по РБ Ильсур Яппаров и рекомендовал не оставлять электроприборы в сети без присмотра.
    Источник: http://www.tuvest.ru//
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    Метки: Туймазы

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