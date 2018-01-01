В Мишкинском районе «десятка» опрокинулась в кювет: двое человек погибли, один госпитализирован

Трагедия произошла вечером на 32 километре дороги Бирск-тастуба-Сатка. 19-летний уроженец Аскинского района за рулем «ВАЗ-2110», ехавший в направлении Караидели, не справился с управлением и опрокинул авто в кювет. При падении крыша легковушки вмялась внутрь салона – водитель и его 77-летний пассажир погибли на месте. Еще один 75-летний пассажир с травмами попал в больницу.
Всего за сутки на территории Башкортостана произошло 13 ДТП с двумя погибшими и 16 пострадавшими.
Источник: http://www.sobkor02.ru/
Всего за сутки на территории Башкортостана произошло 13 ДТП с двумя погибшими и 16 пострадавшими.
Источник: http://www.sobkor02.ru/
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Метки: Мишкинский район