В Октябрьском пьяный сын едва не задушил собственную мать

В Башкирии мать-пьяница избила младшего сына и устроила пожар

В Баймакском районе Башкортостана стражи порядка устанавливают обстоятельства чудовищной выходки 33-летней сельчанки, которая в пьяном угаре сначала не пускала домой старшего сына, избила младшего и чуть не спалила дом.