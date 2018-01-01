В Октябрьском пьяный сын едва не задушил собственную мать

Рискует попасть за решетку 30-летний житель Октябрьского, который в пьяном угаре попытался убить собственную мать.
В тот день женщина пришла домой и увидела, что сын пьян. Пока хозяйка возилась на кухне, отпрыск послал отца за очередной бутылкой водки. Пока мужчины не было в квартиры, между материю и сыном началась перепалка. Впав в ярость, нетрезвый дитина схватил маму, повалил на диван и начал душить, обещая отправить на тот свет.
К счастью, женщине удалось вырваться с рук изверга и покинуть жилище. Горожанка прибежала к сестре, которая живет в соседнем подъезде, и от нее вызвала полицейских.
По данным пресс-службы МВД Башкортостана, домашний тиран стал фигурантом дела по статье об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Пока что подследственный находится под подпиской о невыезде, но в случае признания его вины может отправиться в колонию на срок до двух лет.
Источник: http://www.sobkor02.ru/
В тот день женщина пришла домой и увидела, что сын пьян. Пока хозяйка возилась на кухне, отпрыск послал отца за очередной бутылкой водки. Пока мужчины не было в квартиры, между материю и сыном началась перепалка. Впав в ярость, нетрезвый дитина схватил маму, повалил на диван и начал душить, обещая отправить на тот свет.
К счастью, женщине удалось вырваться с рук изверга и покинуть жилище. Горожанка прибежала к сестре, которая живет в соседнем подъезде, и от нее вызвала полицейских.
По данным пресс-службы МВД Башкортостана, домашний тиран стал фигурантом дела по статье об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Пока что подследственный находится под подпиской о невыезде, но в случае признания его вины может отправиться в колонию на срок до двух лет.
Источник: http://www.sobkor02.ru/
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Метки: Октябрьский