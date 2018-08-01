В Белебеевском районе автомобиль вылетел в кювет: погибла пассажирка

В Бирском районе в ДТП погибли три человека

Вчера ранним утром на трассе в Бирском районе произошло смертельное ДТП. На 108 километре автодороги Уфа – Бирск – Янаул столкнулись автомобили Lada Granta под управлением 31-летнего мужчины и Lada 4x4, за рулем которого находился 83-летний местный житель.