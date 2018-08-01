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    В Белебеевском районе автомобиль вылетел в кювет: погибла пассажирка

    slavin Сегодня, 10:07121
    В Белебеевском районе автомобиль вылетел в кювет: погибла пассажирка
    Вчера днем в Белебеевском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом. По данным ГИБДД республики, на 18 километре автодороги Аксеново – Аксаково – Белебей 54-летний местный житель за рулем Ford Focus не справился с управлением и вылетел в кювет.

    Водитель и две его пассажирки 37 и 54 лет были госпитализированы с серьезными травмами. Через два часа одна из женщин скончалась в реанимации.«Начато расследование», – сообщили в ведомстве.
    Источник: http://ufatime.ru/
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    Метки: Белебеевский район

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