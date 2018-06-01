На ферме в Федоровском районе Башкирии произошла поножовщина

В Отделение МВД России по Федоровскому району поступило сообщение о том, что на одной из ферм мужчина нанес ножевое ранение молодому человеку. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.



Полицейские сразу по приезду задержали подозреваемого, который спал в подсобном помещении в состоянии алкогольного опьянения.



По предварительным данным, 19-летний разнорабочий и его 35-летний товарищ, достав несколько бутылок крепкого алкоголя, принялись пить, параллельно обсуждая злободневные вопросы. В какой-то момент, взгляды молодого поколения стали расходиться с мнением старшего товарища. Словесный конфликт перешел в потасовку, где основным доводом 35-летнего сельчанина стал кухонный нож. Острое лезвие вмиг оказалось в груди 19-летнего парня.



На шум прибежал еще один работник фермы, который и позвонил в экстренные службы.Пострадавший находится в больнице.



По факту причинения тяжкого вреда здоровью следователямиОтделения МВД России по Федоровскому району возбуждено уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

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