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    На ферме в Федоровском районе Башкирии произошла поножовщина

    slavin Сегодня, 12:40126
    На ферме в Федоровском районе Башкирии произошла поножовщина
    В Отделение МВД России по Федоровскому району поступило сообщение о том, что на одной из ферм мужчина нанес ножевое ранение молодому человеку. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

    Полицейские сразу по приезду задержали подозреваемого, который спал в подсобном помещении в состоянии алкогольного опьянения.

    По предварительным данным, 19-летний разнорабочий и его 35-летний товарищ, достав несколько бутылок крепкого алкоголя, принялись пить, параллельно обсуждая злободневные вопросы. В какой-то момент, взгляды молодого поколения стали расходиться с мнением старшего товарища. Словесный конфликт перешел в потасовку, где основным доводом 35-летнего сельчанина стал кухонный нож. Острое лезвие вмиг оказалось в груди 19-летнего парня.

    На шум прибежал еще один работник фермы, который и позвонил в экстренные службы.Пострадавший находится в больнице.

    По факту причинения тяжкого вреда здоровью следователямиОтделения МВД России по Федоровскому району возбуждено уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
    Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
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    Метки: Федоровский район

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