Под Уфой в поселке Иглино на железнодорожных путях найден труп мужчины

Вчера, 15 августа на ж/д путях в поселке Иглино под Уфой обнаружили тело неизвестного мужчины. Вероятно несчастный просто не заметил поезд, или пытался проскочить, думая что успеет.
Скорее всего, погибший был местным жителей, довольно пожилой на вид, - рассказал источник Ufa1.
В приволжском следственном управлении на транспорте следкома РФ, в ведении которых находится и данный участок железной дороги, от комментариев отказались.
Не так давно на ж/д путях сбили 59-летнего мужчину, машинист пытался остановить состав, но тщетно.
Источник: https://ufa1.ru/
Скорее всего, погибший был местным жителей, довольно пожилой на вид, - рассказал источник Ufa1.
В приволжском следственном управлении на транспорте следкома РФ, в ведении которых находится и данный участок железной дороги, от комментариев отказались.
Не так давно на ж/д путях сбили 59-летнего мужчину, машинист пытался остановить состав, но тщетно.
Источник: https://ufa1.ru/
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Метки: Иглино