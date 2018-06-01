Авторизация


    • Забыли пароль?

    Под Уфой в поселке Иглино на железнодорожных путях найден труп мужчины

    slavin Сегодня, 14:1098
    Под Уфой в поселке Иглино на железнодорожных путях найден труп мужчины
    Вчера, 15 августа на ж/д путях в поселке Иглино под Уфой обнаружили тело неизвестного мужчины. Вероятно несчастный просто не заметил поезд, или пытался проскочить, думая что успеет.
    Скорее всего, погибший был местным жителей, довольно пожилой на вид, - рассказал источник Ufa1.
    В приволжском следственном управлении на транспорте следкома РФ, в ведении которых находится и данный участок железной дороги, от комментариев отказались.
    Не так давно на ж/д путях сбили 59-летнего мужчину, машинист пытался остановить состав, но тщетно.
    Источник: https://ufa1.ru/
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    Метки: Иглино

    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    -->
    Система Orphus