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    В Гафурийском районе автомобиль вылетел в кювет: погиб водитель

    slavin Сегодня, 10:25124
    В Гафурийском районе автомобиль вылетел в кювет: погиб водитель
    Вчера вечером на трассе в Гафурийском районе республики произошло смертельное ДТП. Местный житель за рулем ВАЗ-2115 не справился с управлением и опрокинул машину в кювет. Автомобиль несколько раз перевернулся и встал боком. От полученных травм 49-летний мужчина скончался на месте.

    — Водитель, предположительно, не был пристегнут ремнем безопасности, а это вполне могло спасти ему жизнь, — рассказал главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

    Вчера на трассе в Белебеевском районе слетел с дороги «Форд-Фокус». Одна из пассажирок скончалась от полученных травм.
    Источник: https://ufa1.ru/
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    Метки: Город

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