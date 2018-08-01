В Гафурийском районе автомобиль вылетел в кювет: погиб водитель

Вчера вечером на трассе в Гафурийском районе республики произошло смертельное ДТП. Местный житель за рулем ВАЗ-2115 не справился с управлением и опрокинул машину в кювет. Автомобиль несколько раз перевернулся и встал боком. От полученных травм 49-летний мужчина скончался на месте.
— Водитель, предположительно, не был пристегнут ремнем безопасности, а это вполне могло спасти ему жизнь, — рассказал главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.
Вчера на трассе в Белебеевском районе слетел с дороги «Форд-Фокус». Одна из пассажирок скончалась от полученных травм.
Источник: https://ufa1.ru/
— Водитель, предположительно, не был пристегнут ремнем безопасности, а это вполне могло спасти ему жизнь, — рассказал главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.
Вчера на трассе в Белебеевском районе слетел с дороги «Форд-Фокус». Одна из пассажирок скончалась от полученных травм.
Источник: https://ufa1.ru/
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Метки: Город