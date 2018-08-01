В Кумертау мужчина ограбил местный магазин

Оперативники уголовного розыска в течение нескольких часов задержали мужчину, который подозревается в совершении разбойного нападения на продавщицу в городе Кумертау.



По предварительным данным, в полдень неизвестный мужчина забежал в продуктовый магазин на улице Куюргазинской и, угрожая ножом, забрал у работницы около девяти тысяч рублей.



На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и начала поиски злоумышленника. Через несколько часов полицейские смогли выйти на след подозреваемого. Как оказалось, налетчик проживал неподалеку от места происшествия.



Мужчина признал свою вину и рассказал, что деньги ему понадобились на выпивку. Задержанный уже имел ранее проблемы с законом. В доме подозреваемого изъят нож.



По факту разбоя следователями Отдела МВД России по городу Кумертау возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.