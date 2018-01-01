В селе Буздяк стог сена насмерть придавил молодую девушку

Жительницу Башкирии, едва закончившую школу, придавило стогом сена. Трагедия произошла в минувший вторник, 14 августа, в районном центре Буздяк, сообщает паблик «Плохие новости».
Юная Алина помогала родственникам во время уборки сена с поля. В ходе погрузки очередного рулона, стог выпал и упал на девушку, придавив её к телеге. — Произошел разрыв внутренних органов, в том числе и печени. Несмотря на госпитализацию, врачи не смогли спасти жизнь девушки, — сообщает паблик.
Источник: https://ufa1.ru/
Юная Алина помогала родственникам во время уборки сена с поля. В ходе погрузки очередного рулона, стог выпал и упал на девушку, придавив её к телеге. — Произошел разрыв внутренних органов, в том числе и печени. Несмотря на госпитализацию, врачи не смогли спасти жизнь девушки, — сообщает паблик.
Источник: https://ufa1.ru/
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Метки: Буздяк