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    В селе Буздяк стог сена насмерть придавил молодую девушку

    slavin Сегодня, 10:38424
    В селе Буздяк стог сена насмерть придавил молодую девушку
    Жительницу Башкирии, едва закончившую школу, придавило стогом сена. Трагедия произошла в минувший вторник, 14 августа, в районном центре Буздяк, сообщает паблик «Плохие новости».

    Юная Алина помогала родственникам во время уборки сена с поля. В ходе погрузки очередного рулона, стог выпал и упал на девушку, придавив её к телеге. — Произошел разрыв внутренних органов, в том числе и печени. Несмотря на госпитализацию, врачи не смогли спасти жизнь девушки, — сообщает паблик.
    Источник: https://ufa1.ru/
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    Метки: Буздяк

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