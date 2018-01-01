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    В Туймазах загорелся автобус: пассажиры не пострадали

    slavin Сегодня, 11:47137
    В Туймазах загорелся автобус: пассажиры не пострадали
    Сегодня ранним утром на улице Чапаева сгорел автобус ПАЗ, принадлежащий Туймазинскому автотранспортному предприятию. Видео с места происшествия нам прислали очевидцы.

    На видео понятно, что автобус, остановившись на обочине дороги, сначала задымился, затем загорелся. В считанные минуты его охватило пламя. Мы дозвонились до директора ТАТП – филиала ГУП «Башавтотранс» Рифа Файзуллина. Он сообщил, что утром автобус успел сделать один рейс по маршруту «Дуслык-Туймазы». Высадив пассажиров на автовокзале, водитель попросил снять его с маршрута, почувствовав неполадки. Автобус отправили на ремонт. Однако по дороге возник пожар в моторном отсеке, пассажирский транспорт сгорел в считанные минуты.
    Источник: http://www.tuvest.ru//
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    Метки: Туймазы

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