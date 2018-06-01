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    В уфимском колледже из-за пожара эвакуировали 75 человек

    slavin Сегодня, 16:14119
    В уфимском колледже из-за пожара эвакуировали 75 человек
    Сегодня, 17 августа, в Уфе произошел пожар в жилом здании. В 13:44 загорелось общежитие Уфимского колледжа статистики, информатики и вычислительной техники по улице Кирова.

    Очаг возгорания находился на первом этаже, в одном из кабинетов. Прибывшие на место пожарные эвакуировали из общежития 75 человек, в том числе 11 человек персонала. Потушить огонь удалось в 14:01, в работах были задействованы 33 человека личного состава МЧС и 8 единиц техники.Никто не пострадал. Причина возгорания выясняется.
    Источник: http://ufatime.ru/
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    Метки: Уфа

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