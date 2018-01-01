Пожилая жительница Баймакского района погибла в ДТП

В Башкирии осуждён водитель, по вине которого погибла 16-летняя пассажирка

Верховный суд Башкирии приговорил 23-летнего молодого человека к 2 годам и 9 месяцам в колонии-поселении и штрафу в полтора миллиона за события, произошедшие в мае 2013 года.