Пожилая жительница Баймакского района погибла в ДТП

Пожилая жительница Баймакского района погибла в аварии, произошедшей утром в понедельник, сообщил в своем блоге начальник ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.
Все случилось на 65 километре дороги Аскарово-Альмухаметово-Сибай, когда 27-летняя девушка за рулем «ВАЗ-2114» не справилась с управлением. Автоледи съехала с дороги в кювет, где автомобиль опрокинулся. Смертельные травмы получила 76-летняя пассажирка легковушки, сама же автоледи попала в больницу с травмами. Позже выяснилось, что девушка вообще не должна была садиться за руль, поскольку не имела водительских прав.
Источник: http://www.sobkor02.ru/
Все случилось на 65 километре дороги Аскарово-Альмухаметово-Сибай, когда 27-летняя девушка за рулем «ВАЗ-2114» не справилась с управлением. Автоледи съехала с дороги в кювет, где автомобиль опрокинулся. Смертельные травмы получила 76-летняя пассажирка легковушки, сама же автоледи попала в больницу с травмами. Позже выяснилось, что девушка вообще не должна была садиться за руль, поскольку не имела водительских прав.
Источник: http://www.sobkor02.ru/
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