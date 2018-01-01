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    Пожилая жительница Баймакского района погибла в ДТП

    slavin Сегодня, 11:17116
    Пожилая жительница Баймакского района погибла в ДТП
    Пожилая жительница Баймакского района погибла в аварии, произошедшей утром в понедельник, сообщил в своем блоге начальник ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.

    Все случилось на 65 километре дороги Аскарово-Альмухаметово-Сибай, когда 27-летняя девушка за рулем «ВАЗ-2114» не справилась с управлением. Автоледи съехала с дороги в кювет, где автомобиль опрокинулся. Смертельные травмы получила 76-летняя пассажирка легковушки, сама же автоледи попала в больницу с травмами. Позже выяснилось, что девушка вообще не должна была садиться за руль, поскольку не имела водительских прав.
    Источник: http://www.sobkor02.ru/
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