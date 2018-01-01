В Кумертау застолье закончилось угоном автомобиля

Угоном автомобиля закончилась встреча приятелей в городе Кумертау. Один из приятелей похитил у хозяина автомобиль «Тойота».



В Отдел МВД России по городу Кумертау с заявлением об угоне обратился 34-летний местный житель. Мужчина сообщил, что он снял в городе квартиру, где устроил застолье с двумя приятелями. В один из моментов он уснул, а утром обнаружил, что со двора угнали его автомобиль «Тойота Королла».



В ходе розыскных мероприятий инспекторы ГИБДД обнаружили угнанную машину в одном из городских дворов. Рядом с авто находился 30-летний ранее судимый приятель потерпевшего. Он признался в содеянном.



По предварительной версии, в процессе распития спиртных напитков мужчина заметил, что хозяин иномарки уснул. Тогда он решил прокатиться на его машине. Знакомый вытащил из кармана автовладельца ключи от замка зажигания, вышел во двор и уехал. Побывав в гостях у нескольких знакомых, под утро он не справился с управлением и, врезавшись в бордюр, пробил колесо. В этот момент его и задержали сотрудники полиции.



По факту угона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. За управление транспортным средством в состоянии опьянения гражданин находится под административным арестом.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

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