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    В Дюртюлинском районе водитель не справился с управлением и врезался в столб

    slavin Вчера, 11:36184
    В Дюртюлинском районе водитель не справился с управлением и врезался в столб
    Днем 21 августа в Дюртюлинском районе в аварии погиб уроженец Калтасинского района, который не справился с управлением и вылетел с проезжей части.

    Трагедия произошла на 17 километре трассы Дюртюли-Нефтекамск. 52-летний водитель «Тойоты Лэнд Крузер» не справился с управлением: иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево. Мужчина получил серьезные травмы и умер еще до приезда бригады врачей.

    В Дюртюлинском районе водитель не справился с управлением и врезался в столб


    Всего за минувшие сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано семь ДТП с двумя погибшими и шестью пострадавшими. сотрудники автоинспекции пресекли больше 2100 нарушений ПДД и задержали 43 водителей в нетрезвом виде.
    Источник: http://www.sobkor02.ru/
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    Метки: Дюртюлинский район

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