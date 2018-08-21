Три жителя Башкирии разбились в ДТП под Оренбургом

В серьезную дорожную аварию в Кувандыкском районе Оренбургской области попали трое жителей Башкирии. Накануне во вторник, 21 августа, они ехали по трассе Сара — Самарское на машине KIA Riо, которой управлял 40-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа. В восьми километрах от села Шубино водитель не справился с управлением, машина улетела в кювет.
На место прибыли три спасателя областного МЧС. Водителя с серьезными травмами увезли в больницу Башкирии, но от полученных травм он скончался. Остальных пострадавших доставили в медицинские учреждения области.
— 55-летняя пенсионерка госпитализирована с сотрясением головного мозга, ушибом позвоночника, 41-летняя женщина — с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом бедра, а 51-летний мужчина госпитализирован с ушибом головного мозга, тупой травмой живота и в состоянии комы, — сообщает портал «Время56.рф».
Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД.
Ранним утром во среду, 22 августа, водитель устроил массовое ДТП на улице Бакалинской в Уфе: он протаранил семь припаркованных машин.
Источник: https://ufa1.ru/
На место прибыли три спасателя областного МЧС. Водителя с серьезными травмами увезли в больницу Башкирии, но от полученных травм он скончался. Остальных пострадавших доставили в медицинские учреждения области.
— 55-летняя пенсионерка госпитализирована с сотрясением головного мозга, ушибом позвоночника, 41-летняя женщина — с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом бедра, а 51-летний мужчина госпитализирован с ушибом головного мозга, тупой травмой живота и в состоянии комы, — сообщает портал «Время56.рф».
Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД.
Ранним утром во среду, 22 августа, водитель устроил массовое ДТП на улице Бакалинской в Уфе: он протаранил семь припаркованных машин.
Источник: https://ufa1.ru/
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