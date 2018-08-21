В Бирском районе у пенсионера украли автомобиль и продав разобрали на запчасти

В Отдел МВД России по Бирскому району поступило заявление от 68-летнего жителя. Пока мужчина находился в отъезде, со двора его дома пропал ВАЗ-2105. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.



Прибывшие полицейские по горячим следам задержали 23-летнего местного жителя, который дал признательные показания.



По предварительным данным, злоумышленник был знаком с владельцем машины. Дождавшись момента, когда пенсионер покинет свой дом, парень завел чужой транспорт и уехал на нем. За несколько дней он нашел человека, который согласился купить старые «Жигули» за 6 тысяч рублей. Впоследствии автомобиль был разобран на запчасти.



По словам задержанного он был серьезно обижен на пенсионера и поэтому решился его обокрасть. Полицейским удалось изъять двигатель от ВАЗ-2105 у мужчины, который купил похищенный транспорт. Остальные детали были сданы в пункт приема лома.



По факту кражи следователями Отдела МВД России по Бирскому району решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

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