В Белорецком районе загорелся пассажирский автобус 

Накануне в Белорецком районе задымился моторный отсек пассажирского автобуса, перевозившего жителей города Магнитогорска с туристического отдыха из Абхазии. По сообщению Госкомитета Башкортостана по ЧС, пострадавших и погибших нет. Инцидент произошел на 125 километре трассы Уфа – Белорецк.



– Водитель оперативно остановил транспортное средство и открыл двери. Пассажиры смогли быстро покинуть салон. После этого шофер взял огнетушитель и залил пеной моторный отсек, в котором уже было небольшое открытое пламя, - говорится в сообщении.



Сотрудники аварийно-спасательной службы оперативно выехали на место происшествия, поскольку на данном участке отсутствует сотовая связь. Помощь пассажирам не понадобилась, позже они уехали попутным транспортом.

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