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    В Белорецком районе загорелся пассажирский автобус 

    slavin Вчера, 20:21170
    В Белорецком районе загорелся пассажирский автобус 
    Накануне в Белорецком районе задымился моторный отсек пассажирского автобуса, перевозившего жителей города Магнитогорска с туристического отдыха из Абхазии. По сообщению Госкомитета Башкортостана по ЧС, пострадавших и погибших нет. Инцидент произошел на 125 километре трассы Уфа – Белорецк.

    – Водитель оперативно остановил транспортное средство и открыл двери. Пассажиры смогли быстро покинуть салон. После этого шофер взял огнетушитель и залил пеной моторный отсек, в котором уже было небольшое открытое пламя, - говорится в сообщении.

    Сотрудники аварийно-спасательной службы оперативно выехали на место происшествия, поскольку на данном участке отсутствует сотовая связь. Помощь пассажирам не понадобилась, позже они уехали попутным транспортом.
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    Метки: Белорецкий район

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