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    Вылет из Уфы в Симферополь был задержан из-за поступившего сообщения о взрывчатке

    slavin Вчера, 11:01112
    Вылет из Уфы в Симферополь был задержан из-за поступившего сообщения о взрывчатке
    На час задержали вылет и прилет несколько рейсов в аэропорту Симферополя. Как сообщает Фонтанка.ру, 22 августа вечером в воздушной гавани Республики Крым проводили внеплановые мероприятия по обеспечению безопасности. По данным издания, от неизвестного поступило сообщение о бомбе.

    Задержка коснулась и уфимского рейса. На прилет выбился из расписания самолет авиакомпании Red Wings из столицы Башкирии. Также с опозданием прибыл самолет из Санкт-Петербурга, который был вынужден сначала отправиться на запасной аэродром Ростова-на-Дону. На вылет были задержаны рейсы в Москву (Шереметьево) и в Тюмень.

    Через час штатная работа симферопольского аэропорта была восстановлена.
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