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    Горе-угонщик из Учалов, пытаясь завладеть чужим авто, оставил в салоне свой сотовый телефон

    slavin Вчера, 16:2196
    Горе-угонщик из Учалов, пытаясь завладеть чужим авто, оставил в салоне свой сотовый телефон
    В Отдел МВД России по Учалинскому району обратился 34-летний местный житель. Он сообщил, что у него пытались угнать автомобиль марки ВАЗ-2106.

    На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По горячим следам сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний местный житель. Он признался в содеянном.

    По предварительным данным, молодой учалинец после употребления спиртного решил покататься. По пути ему приглянулась вазовская "шестрека", которая была припаркована во дворе одного из домов в городе Учалы. Злоумышленник разбил окно, проник в салон машины и попытался скрыться с места преступления на чужом автомобиле, однако несостоявшегося угонщика спугнули местные жители.Подозреваемый скрылся, выронив в салоне "Жигулей" свой сотовый телефон.

    По факту покушения на угон возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
    Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
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    Метки: Учалы

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