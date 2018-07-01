В Белорецком районе брат вернувшись из ареста пырнул ножом сестру

В Отдел МВД России по Белорецкому району поступило сообщение из городской больницы о госпитализации 31-летней местной жительницы с проникающим ножевым ранением. Медики пояснили, что женщина была обнаружена ими на улице, при этом обстоятельств получения травмы пострадавшая не сообщила.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что подозреваемым в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью является родной брат потерпевшей. По версии следствия, в тот злополучный день ранее судимый 33-летний белоречанин вернулся домой из специального приемника для административно арестованных, где находился за нарушение режима административного надзора. Дома ждали его возвращения сестра, сожительница и её мать. Женщины распивали спиртные напитки, затем к посиделкам присоединился и подозреваемый. В какой-то момент между родственниками вспыхнула ссора, в пылу которой мужчина схватил со стола нож и ударил им сестру.



Чтобы скрыть обстоятельства преступления, компания отвела пострадавшую на улицу. Они вызвали ей скорую помощь и ушли. Для врачей и стражей порядка была придумана история о том, что на женщину напал неизвестный.



Однако полицейские сразу вывели подозреваемого на чистую воду. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Задержанный находится под стражей.

Гузель Дронова, Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

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