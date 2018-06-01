В Илишевском районе автомобиль наехал на гужевую повозку: погиб пассажир

Несчастный случай со смертельным исходом произошел накануне вечером, 23 августа, в Илишевском районе.
По автодороге Старокуктово-Исанбаево-Аккузево двигался автомобиль «Нива», которым управлял 31-летний местный житель. На 22 километре трассы машина налетела на попутную гужевую повозку, где было навалено и придавлено бревном сено. В момент столкновения бревно влетело в автомобиль и ударило 41-летнего пассажира машины. От gолученных травм мужчина скончался на месте. - Начато разбирательство, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Башкирии. Всего за прошедшие сутки в республике зарегистрировано 13 ДТП, один человек погиб и 14 получили травмы. Похожий случай произошел не так давно в Караидельском районе Башкирии. Мужчина ехал на тракторе, к которому тросом прикрепил повозку с бревнами. Лебедка не выдержала нагрузки, лопнула и отлетела трактористу прямо в голову.
Источник: https://ufa1.ru/
По автодороге Старокуктово-Исанбаево-Аккузево двигался автомобиль «Нива», которым управлял 31-летний местный житель. На 22 километре трассы машина налетела на попутную гужевую повозку, где было навалено и придавлено бревном сено. В момент столкновения бревно влетело в автомобиль и ударило 41-летнего пассажира машины. От gолученных травм мужчина скончался на месте. - Начато разбирательство, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Башкирии. Всего за прошедшие сутки в республике зарегистрировано 13 ДТП, один человек погиб и 14 получили травмы. Похожий случай произошел не так давно в Караидельском районе Башкирии. Мужчина ехал на тракторе, к которому тросом прикрепил повозку с бревнами. Лебедка не выдержала нагрузки, лопнула и отлетела трактористу прямо в голову.
Источник: https://ufa1.ru/
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Метки: Илишевский район